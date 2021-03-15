Лже-госслужащий вымогал деньги за нарушение карантина в Алматинской области

Мониторинговая группа работает строго по постановлению главного санитарного врача. На руках у каждого члена группы должен иметься подтверждающий документ.

Полицейские задержали парня, представлявшимся госслужащим в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

27-летний уроженец областного центра притворялся госслужащим, заходил в рестораны на предмет нарушения режима карантина. После чего вымогал денежные средства, якобы, за предоставление защиты от мониторинговой группы.

После разоблачения лже-государственного служащего парень признался, что это не первый ресторан, где он промышлял. При себе у него были деньги, добытые незаконным путем. Документов, подтверждающего его причастность к государственной службе, разумеется, не было.

На сегодня в отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье 190 УК РК. Хотелось бы сообщить, если кто-либо пострадал от рук данного лица, просим вас незамедлительно сообщить об этом в полиции по номеру "102". Напоминаем, что мониторинговая группа работает строго по постановлению главного санитарного врача. На руках у каждого члена этой группы должен иметься подтверждающий документ о законности его деятельности. начальник ЗГОП УП города Талдыкорган. майор полиции Айдын Аденбаев

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