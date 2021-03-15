8-летняя модель переехала жить к 13-летнему блогеру – откровенные фото выкладывают в Сеть

Пользователи возмущены происходящим, но на все претензии мама девочки отвечает, что "это их жизнь, они могут делать что хотят. Следите за собой".

В Киеве на днях 8-летняя модель Милана Маханец и 13-летний кун-блогер Паша Пэл объявили себя парой. Девочка с одобрения родителей уже перебралась жить в квартиру своего избранника, сообщает zakon.kz.

Из-за отношений несовершеннолетних блогеров в Сети разгорелся скандал, пишут "Плохие новости".

Причем "отношения пары" длятся уже довольно давно. Просто основная аудитория обоих малолетних блогеров сосредоточена в соцсети Likee, которая ориентирована на аудиторию подростков и потому развитие "романа" долгое время оставалось незамеченным пользователями прочих соцсетей. А затем в Интернете появились фото, где мальчик прижимал девочку с ярким макияжем и в откровенных нарядах к стенам и сковывал себя с ней цепями.

У девочки в различных социальных сетях миллионы подписчиков, которые постоянно следят за своим кумиром. Психологи боятся, что есть риск того, что они начнут подражать своему кумиру и станут легкой добычей для педофилов.

Пользователи возмущены происходящим, но на все претензии мама девочки - Дарья Маханец отвечает, что "это их жизнь, они могут делать что хотят. Следите за собой".

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