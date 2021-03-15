Еще одна европейская страна приостановила использование вакцины AstraZeneca

Решение было принято в ходе экстренного совещания с руководством регионов, созванного министерством после отказа от AstraZeneca Германии, Франции и Италии.

Испания приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса по меньшей мере на 15 дней, сообщает zakon.kz.

Как передает Cadena SER, со ссылкой на главу Минздрава Каролину Дариас, решение было принято в ходе экстренного совещания с руководством регионов, созванного министерством после отказа от AstraZeneca Германии, Франции и Италии 15 марта. Тогда о приостановке заявили Франция, Италия, Германия и Нидерланды. До этого о приостановке вакцинации британо-шведским препаратом от AstraZeneca сообщили ещё ряд европейских стран, в числе которых Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.

По той же причине приостанавливается вакцинация и в Индонезии. По словам министра здравоохранения государства, там будут дожидаться дальнейших рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, министр выразил надежду, что эксперты ВОЗ как можно скорее внесут ясность, поскольку срок годности более одного миллиона доз препарата, который был получен Индонезией на той неделе, истекает в конце мая.

В Испании препарат AstraZeneca одобрен только для инъекций гражданам от 18 до 55 лет. Сейчас его применяют при вакцинации медиков, полицейских, пожарных, учителей и военных.

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