Чиновники вручили многодетной семье фиктивный сертификат на 2 млн тенге

Они утверждают, что предупреждали женщину о том, что сертификат не имеет ценности. Он вручался от имени областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, чтобы показать, какую помощь оказали многодетной матери.

Актюбинские чиновники вручили многодетной матери сертификат на 2 миллиона тенге. А он оказался поддельным, сообщает zakon.kz.

Власти знали об этом и объясняют, что таким образом хотели продемонстрировать какую помощь актюбинке оказали местные волонтеры, передает Astana TV.

Айсулу Куздыбаева воспитывает пятерых детей и живет в крохотной коммуналке. Комната в 14 квадратов непригодна для проживания. Не было ни ремонта, ни мебели.

О бедственном положении актюбинки узнали волонтеры. "Скинулись" и отремонтировали крохотное жилье. И закупили туда все необходимое.

Было такое решение, что мы сами, молодежью договорились, что давайте мы поможем. Первый шаг – штукатурка, потом покраска, обои, люстра, потолки. Все закупили, мебель заказали. руководитель молодежного крыла "Жангыру Жолы" филиала РОО "Ассоциация азербайджанцев" в Актобе Шахеддин Азимов

Ремонт завершили пару недель назад. А 1 марта Айсулу Куздыбаеву пригласили на мероприятие, посвященное Дню благодарности. Аким Актюбинской области в торжественной обстановке вручил многодетной маме сертификат на 2 миллиона тенге.

Но обналичить эти деньги семья не смогла. Подарок оказался символическим.

Аким области сам вручил. Я думала, эти 2 миллиона у меня есть, хотела еще скопить и купить другое жилье. Соседи еще приходили, поздравляли. А это оказалось просто бумажкой. жительница города Актобе Айсулу Куздыбаева

Чиновники утверждают, что предупреждали женщину о том, что сертификат не имеет ценности. Он вручался от имени областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, чтобы показать, какую помощь оказали многодетной матери.

Мы спросили у молодежи, - "сколько вы потратили на ремонт?". По их словам, они сделали ремонт, купили мебель, в общем около 2 миллионов потратили. Для того, чтобы показать сумму, на которую была оказана помощь, мы вручили Айсулу этот сертификат. Она еще спрашивала, дадут ли ей эти деньги? Мы объяснили, что нет, на эту сумму вам сделали ремонт и мы хотели это показать. заведующая секретариатом ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области Маржан Корганбаева

Большая семья продолжает мечтать о просторном жилье.

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