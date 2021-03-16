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Ссора восьмиклассников в Костанае закончилась поножовщиной

Фото: krivoe-zerkalo.ru 16 марта 2021, 01:30

Подросток поступил в больницу с диагнозом "колотые раны брюшной стенки".

В результате конфликта со сверстником 15-летний подросток попал в детскую областную больницу в Костанае, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 13 марта 2021 года, передает "Наша газета".

Полицией области установлен восьмиклассник, который в результате конфликта нанес сверстнику непроникающее ранение сувенирным ножом.

Он поступил с диагнозом "колотые раны брюшной стенки". Была проведена лапароскопия, ревизия брюшной полости. Сейчас подросток находится в отделении хирургии. Состояние стабильное, средней степени тяжести. пресс-служба управления здравоохранения

По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 Уголовного кодекса "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные мероприятия.

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