Головкина вытеснили из ТОП-10 рейтинга лучших боксеров мира

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Казахстанский боксер опустился с 10-го на 11-е место.
Сайт Worldboxingnews.net опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) опустился с 10-го на 11-е место.
В десятку лучших вошел мексиканский боксер Хуан Франсиско Эстрада (42-3, 28 KO), который в недавнем бою против никарагуанца Романа Гонсалеса (50-3, 41 KO) защитил свой пояс чемпиона WBC в первом легчайшем весе и отобрал у соперника титул WBA.
ТОП-11 P4P по версии World Boxing News:1 (1). Сауль Альварес
2 (2). Эррол Спенс
3 (3). Тайсон Фьюри
4 (4). Теофимо Лопес
5 (5). Наоя Иноуэ
6 (6). Теренс Кроуфорд
7 (11). Хуан Франсиско Эстрада
8 (7). Мэнни Пакьяо
9 (8). Александр Усик
10 (9). Кадзуто Иока
11 (10). Геннадий Головкин.
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