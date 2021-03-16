В США одномоторный самолет упал на автомобиль и взорвался: есть погибшие

Инцидент случился в городе Пемброк-Пайнс.

Одномоторный самолет разбился в американском штате Флорида, в результате чего погибли два человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал NBC News, инцидент случился в городе Пемброк-Пайнс.

Сообщается, что через несколько минут после взлета из аэропорта самолет упал, столкнувшись с автомобилем, и взорвался.

Двое погибших были в кабине самолета. Взрослая женщина и ребенок, находившиеся в машине, были ранены. Их уже госпитализировали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!