До 225 685 увеличилось число заболевших COVID-19 в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 225 685 случаев, из них:

в городе Алматы – 28000 (+297),

в городе Нур-Султан – 26733 (+127),

в ВКО – 22491 (+18),

в Павлодарской области – 18552 (+43),

в Атырауской области – 17758 (+48),

в Карагандинской области – 16287 (+92),

в Акмолинской области – 14578 (+63),

в ЗКО – 13878 (+51),

в Костанайской области – 13165 (+47),

в СКО – 12757 (+12),

в Алматинской области – 11810 (+99),

в городе Шымкенте – 6389 (+17),

в Жамбылской области – 6167 (+19),

в Актюбинской области – 4531 (+9),

в Туркестанской области – 4370 (+9),

в Мангистауской области – 4300 (+2),

в Кызылординской области – 3919 (+1).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 8,

в городе Шымкенте - 6,

в Акмолинской области - 97,

в Алматинской области - 31,

в Атырауской области - 50,

в ВКО - 16,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО - 34,

в Карагандинской области - 52,

в Костанайской области - 86,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 75,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 207 371 человек от COVID-19.

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