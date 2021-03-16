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До 225 685 увеличилось число заболевших COVID-19 в РК

Фото: zakon.kz. 16 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 225 685 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 28000 (+297),
  • в городе Нур-Султан – 26733 (+127),
  • в ВКО – 22491 (+18),
  • в Павлодарской области – 18552 (+43),
  • в Атырауской области – 17758 (+48),
  • в Карагандинской области – 16287 (+92),
  • в Акмолинской области – 14578 (+63),
  • в ЗКО – 13878 (+51),
  • в Костанайской области – 13165 (+47),
  • в СКО – 12757 (+12),
  • в Алматинской области – 11810 (+99),
  • в городе Шымкенте – 6389 (+17),
  • в Жамбылской области – 6167 (+19),
  • в Актюбинской области – 4531 (+9),
  • в Туркестанской области – 4370 (+9),
  • в Мангистауской области – 4300 (+2),
  • в Кызылординской области – 3919 (+1).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 8,
  • в городе Шымкенте - 6,
  • в Акмолинской области - 97,
  • в Алматинской области - 31,
  • в Атырауской области - 50,
  • в ВКО - 16,
  • в Жамбылской области – 53,
  • в ЗКО - 34,
  • в Карагандинской области - 52,
  • в Костанайской области - 86,
  • в Кызылординской области - 6,
  • в Мангистауской области - 12,
  • в Павлодарской области - 75,
  • в СКО - 10,
  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 207 371 человек от COVID-19.

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