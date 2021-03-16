До 225 685 увеличилось число заболевших COVID-19 в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 225 685 случаев, из них:
- в городе Алматы – 28000 (+297),
- в городе Нур-Султан – 26733 (+127),
- в ВКО – 22491 (+18),
- в Павлодарской области – 18552 (+43),
- в Атырауской области – 17758 (+48),
- в Карагандинской области – 16287 (+92),
- в Акмолинской области – 14578 (+63),
- в ЗКО – 13878 (+51),
- в Костанайской области – 13165 (+47),
- в СКО – 12757 (+12),
- в Алматинской области – 11810 (+99),
- в городе Шымкенте – 6389 (+17),
- в Жамбылской области – 6167 (+19),
- в Актюбинской области – 4531 (+9),
- в Туркестанской области – 4370 (+9),
- в Мангистауской области – 4300 (+2),
- в Кызылординской области – 3919 (+1).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 8,
- в городе Шымкенте - 6,
- в Акмолинской области - 97,
- в Алматинской области - 31,
- в Атырауской области - 50,
- в ВКО - 16,
- в Жамбылской области – 53,
- в ЗКО - 34,
- в Карагандинской области - 52,
- в Костанайской области - 86,
- в Кызылординской области - 6,
- в Мангистауской области - 12,
- в Павлодарской области - 75,
- в СКО - 10,
- в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 207 371 человек от COVID-19.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!