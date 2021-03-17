Правда о заработке на Форекс: как это бывает на самом деле

Зарегистрироваться в качестве трейдера может каждый.

Для тех, кто интересуется вопросом дополнительного дохода, Форекс представляется уникальным шансом – о том, как легко и просто заработать миллион, торгуя валютой пару часов в день на валютном рынке, написаны тысячи статей. Но на деле начинающий трейдер сталкивается с "нюансами", которые влияют не только на заработок, но зачастую и на сохранность собственных средств.

Брокер: друг или враг?

Брокер – это компания-посредник между трейдером и финансовой биржей, он обеспечивает рядовым трейдерам доступ к рынку Форекс. И первый вопрос, который встает перед новичком финансовой торговли – какого брокера выбрать? Не стоит заблуждаться, что брокер – лишь техническая прослойка. Именно брокер определяет условия торговли для трейдера, от которых в том числе зависит конечный заработок.

Всех брокеров можно условно поделить на 2 большие группы:

- Брокеры, которые предоставляют прямой доступ к торговле на рынке Форекс. В этом случае все заявки трейдера на покупку или продажу валюты сразу попадают на валютную биржу и совершаются по лучшей цене. Кроме того, трейдер избавляется от дополнительных комиссий, что тоже важно. Еще одно преимущество – возможность торговать не только ограниченным числом валютных пар, но и другими ликвидными активами – например, компания БКС Маркетс дает возможность торговать металлами, природными ресурсами и криптовалютами.

- Брокеры, которые исполняют заявки трейдеров внутри собственной системы. Их еще называют форекс-дилерами. Эти компании работают так: например, один трейдер хочет купить 100 EUR, а второй продать 100 EUR. Брокер самостоятельно перекрывает сделки, не допуская трейдеров на биржу Форекс. Это менее выгодные условия, так как на открытой бирже, где одновременно присутствуют миллионы участников, цена на валюту формируется в конкурентных условиях и всегда будет более выгодной.

Когда-то на Форекс было много компаний-однодневок. Сейчас ситуация улучшилась, но от риска нарваться на мошенников никто не застрахован, поэтому советуем обращаться только в известные компании. Например, БКС Маркетс входит в финансовую группу БКС, которая существует с 1995 года.

Сколько можно заработать на Форекс?

Интернет пестрит самыми полярными мнениями на этот счет. Правда, как и всегда, где-то посередине. Заработать на Форексе можно, но не стоит сразу ожидать сверхприбыли – Форекс это ремесло, а не казино. В среднем рядовой трейдер в месяц зарабатывает от 5% до 30% прибыли от изначального размера капитала. То есть, если вы пришли с $1000, то при грамотной торговле можно заработать сверху $300. Постепенно наращивая капитал, вы в рамках года можете выйти на более высокие прибыли. Сделать 30% прибыли за первый месяц торговли - несложно, многие с этим успешно справляются. Важнее – получать стабильную прибыль и не терять при этом вложенных средств.

Зарегистрироваться в качестве трейдера может каждый – на сайте брокера БКС Маркетс это можно сделать за 5 минут. Но для успешной торговли нужно ориентироваться в законах рынка.

Для этих целей написаны тысячи книг и созданы сотни курсов, но, как правило, те из них, которые достойны внимания, платные или англоязычные. Брокерские компании знают об этом и стараются помочь новым клиентам быстрее погрузиться в тему валютной торговли. Для этого компанией БКС Маркетс разработана уникальная образовательная платформу StudyTrade. Бесплатный доступ к ней получают все зарегистрированные в системе БКС Маркетс пользователи, даже если они не участвуют в торгах. Не так давно компания анонсировала скорое внедрение института наставничества. Каждый новый клиент закрепляется за опытным помощником - наставником. Наставник помогает осваивать мастерство трейдинга, дает советы и рекомендации, решает организационные моменты. Пройдя такую школу, трейдер способен полностью самостоятельно торговать на Форекс. Регистрируйтесь на сайте БКС Маркетс и начните свой путь к финансовой независимости.

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