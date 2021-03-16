Назван секрет долголетия 

Быстрая ходьба может продлевать жизнь.

Ежедневная быстрая ходьба увеличивает шансы прожить дольше, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

В особенности это касается тех, кто смог побороть онкозаболевание. В рамках исследований специалисты изучали подвижность и скорость ходьбы более 233000 бывших онкологических больных в возрасте от 50 до 71 года в течение нескольких лет.

У тех, кто ходил самым медленным темпом, риск смерти от любой причины увеличивался более чем в два раза по сравнению с теми, кто сообщал о самом быстром темпе ходьбы, – сообщили исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Университета Северной Каролины, Университета Джорджа Вашингтона и Национального института рака.

Связь между медленной ходьбой и ранней смертью сохранялась по крайней мере у пациентов с девятью типами опухолей, включая рак груди, толстой кишки, неходжкинскую лимфому, простату, рак ротовой полости, меланому, рак прямой кишки, дыхательных путей и мочевыводящих путей.

Кроме того, исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, показало, что, независимо от веса, у быстрых ходоков, которые делают около 100 шагов в минуту, ожидаемая продолжительность жизни выше, чем у людей, идущих со скоростью 50 шагов в минуту.

Результаты аналогичны исследованию 2018 года, опубликованному в Британском журнале спортивной медицины, которое показало, что ходьба в среднем темпе связана с 20-процентным снижением риска смертности. В быстром – с 24-процентным.

По данным NHS, быстрая прогулка составляет около трех миль в час (4,8 километров в час), что быстрее, чем просто прогулка в обычном темпе.

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