Школа социального взаимодействия открылась в Степногорске

В учебной программе участвуют 25 человек.

В Степногорске начала работу Школа социального взаимодействия при поддержке группы компаний АО "ГМК Казахалтын".

Цель пятимесячной комплексной образовательной программы - укрепление социальной и трудовой стабильности в Степногорском регионе, повышение доверия между участниками системы социально-трудовых отношений и создание эффективного многостороннего общественного партнерства.

Мы поступательно движемся в сторону создания "слышащего государства", основными задачами которого являются соблюдение интересов граждан. В этой связи, я уверен, что инициатива запуска Школы социального взаимодействия окажет благоприятный эффект на экосистему социально-трудовых отношений в нашем промышленном регионе, - отметил Нурлан Мукатов, заместитель акима Степногорска.

Образовательная программа предполагает освоение следующих профессиональных навыков и компетенций: лидерство и социальное взаимодействие, медиация и управление конфликтами, юридическая грамотность, управление стрессом, кризисные коммуникации, финансовый менеджмент. Менторами программы выступают ведущие казахстанские эксперты-практики Ербол Исмаилов, Ерлан Мустафин, Ирина Виговская и другие.

В учебной программе участвуют 25 человек - это лидеры общественного мнения из числа местного населения, представители местных исполнительных органов, представители СМИ, а такж представители компаний АО "ГМК Казахалтын", ТОО "Kazakhaltyn Technology" и ТОО "Аксу Technology". В дальнейшем(по состоянию эпидемиологической ситуации в Казахстане), количество участников программы Школы социального взаимодействия планируется довести до 40 человек.

Организаторами мероприятия учтены и соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования в связи с пандемией коронавируса.

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