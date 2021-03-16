Предпринимателям нужно получить индивидуальный QR-код

Он необходим для идентификации предпринимателя покупателями.

Казахстанских предпринимателей будут идентифицировать через специальный QR-код, который можно получить на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Как пояснили в КГД, запущенный пилотный проект "Визуальный осмотр" призван сократить долю теневой экономики и повысить налоговую культуру. Проект планируют завершить к концу 2022 года.

Предприниматели, осуществляющие оптовую или розничную торговлю в РК на территории крытых рынков, торговых домов, магазинов, павильонов (не считая открытых рынков) должны получить штрих-код (QR-код) на портале Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz) во вкладке "Информационные ресурсы", - сообщили в комитете.

Как отмечается, идентификатор содержит сведения о предпринимателе (ИИН/БИН, наименование, адрес места нахождения контрольно-кассовой машины, статус налогоплательщика, наличие лицензии на алкогольную продукцию). Он необходим для идентификации предпринимателя покупателями.

К примеру, в случае невыдачи фискального чека, отказа в приеме оплаты за товары банковской картой, отсутствия лицензии на алкогольную продукцию покупатель вправе направить жалобу в органы государственных доходов с использованием данных об участнике пилотного проекта, считанных по QR-коду с помощью мобильного телефона, - пояснили в Комитете госдоходов.

При этом визуальный осмотр проводится должностными лицами органов государственных доходов исключительно по жалобам, с применением средств видеофиксации или фотофиксации.

Решение о проведении визуального осмотра в обязательном порядке размещается на сайте органов государственных доходов не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала срока проведения визуального осмотра, указанного в решении.

Более подробно ознакомиться с порядком проведения пилотного проекта по администрированию налогоплательщиков можно здесь.

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