Еще один регион Казахстана вошел в "красную" зону

К Нур-Султану и Алматы присоединилась Западно-Казахстанская область.

В "красной" зоне теперь находятся три региона Казахстана, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах.

На 16 марта ситуация выглядит таким образом: В "красной" зоне: Нур-Султан,Алматы и Западно-Казахстанская область. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 15 марта, зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Отмечается рост заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Акимам указанных регионов необходимо провести детальный анализ причин роста заболеваемости и принять незамедлительные меры, - отметили министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, анализ причин возникновения случаев коронавируса указывает на выявление случаев среди лиц, обследованных по самообращению, которые составляют до 45%, среди контактных выявляются до 35% случаев, среди лиц, обследуемых с профилактической целью на уровне 20%.

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