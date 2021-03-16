Год с момента введения ЧП. Как это было

Режим ЧП продлевался вплоть до 11 мая, но карантинные меры продолжаются до сих пор в зависимости от ситуации в отдельных регионах.

15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Двумя днями ранее – 13 марта – стало известно о первых зараженных коронавирусом. Мужчина и женщина прилетели в Казахстан из Германии.

Редакция zakon.kz вспоминает, какими были первые дни режима ЧП.

Президент подписал указ после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. Чрезвычайное положение было введено на всей территории страны с 16 марта по 15 апреля 2020 года.

Посидим две недели

О первых днях в самоизоляции рассказала жительница Алматы Гульдана Шакенова.

- Я сидела на работе, уже новости вышли о том, что со следующего дня может быть карантин. Начнется удаленная работа. Это было перед праздниками Наурыз. Поначалу не верилось, потому что такое впервые было. Когда сидели на карантине, это было сложно. Слышали, что люди умирают, некоторые теряют работу. Было грустно.

Поначалу хотелось верить в то, что мы посидим на карантине две недели. Думала, что это не так серьезно и закончится быстро, а потом все встанет на свои места. Однако потом режим ЧП продлевали, меня это разочаровывало – не было возможности выйти, погулять, встретиться с родными.

Я все время ходила в магазин возле дома. Под конец стала выходить на полчаса-час во двор. Хоть это и не разрешалось, но уже было невозможно. Помню, как видела из окна играющих во дворе детей и их родителей. Иногда во двор заезжали полицейские и кричали что-то через громкоговоритель. Все быстро забегали в подъезды, через некоторое время они снова выходили. Позже власти разрешили выходить во двор.

В начале режима ЧП была небольшая паника, когда не было масок. Не хватало антисептиков, их стоимость была большой. Было страшно, что на всех не хватит.

Сейчас уже привыкла. Как-никак год прошел. Будет легче на душе, когда все вернется на круги своя, когда не будет вируса. Сейчас каждый день я езжу на работу и занимаюсь личными делами, - поделилась она в беседе с корреспондентом.

На период действия ЧП была создана государственная комиссия по обеспечению режима. В стране была усилена охрана общественного порядка.

В то же время была ограничена работа едва ли не всех предприятий и объектов торговли. Казахстанцам лишь разрешалось посещать магазины и аптеки у дома. Кроме того, были прекращены все перелеты и выезды за пределы страны. Ограничивалось передвижение и внутри Казахстана.

Успел на последний поезд к родителям

Студент Казахстанско-Британского технического университета, пожелавший не называть свое имя, вспомнил, как успел уехать к родителям из Алматы буквально на последнем поезде.

- Если не ошибаюсь, тогда уже закрыли вылет за границу. Слышал, что закрыли сообщение с Китаем. У меня были опасения, что будет закрыт выезд из Алматы, и тогда придется сидеть безвылазно в квартире.

Поговорив с родителями, я решил, что куплю билет на поезд. Точно не помню, но вроде я уехал перед пятидневными выходными Наурыза. На следующий день выезд из Алматы был закрыт окончательно.

Доучивал семестр уже из родительского дома дистанционно. Некоторые мои бывшие одноклассники уже успели вернуться в родной город, они так же занимались в режиме онлайн.

Ограничительные меры в моем городе стали вводить позже Алматы и Нур-Султана, так что все прелести карантина я уже испытал там. Тем не менее, я рад, что успел уехать на последнем поезде. Рядом были родители и мои друзья, - признался он.

Режим ЧП продлевался вплоть до 11 мая, но карантинные меры продолжаются до сих пор в зависимости от ситуации в отдельных регионах.

В те дни большинство алматинцев соблюдали режим самоизоляции и старались не выходить из дома. Тем не менее в середине апреля власти города дали возможность выезжать сотрудникам некоторых предприятий в офис. Для этого было необходимо разрешение. Кроме этого, были установлены блокпосты – въезд в город был закрыт для жителей области.

Алишер Кайсаров вспомнил пустой город и ощущения.

- Когда выдали разрешительные документы, для меня выйти в такой пустой город было в диковинку. Очень странное, даже немного страшное ощущение. Ты привык, что вокруг тебя куча людей и машин, городской гул. А тут вообще тишина. Для меня это было очень непривычно. Такого опыта в своей жизни я не переживал никогда. Несколько раз выезжал во время первого локдауна, за это время так и не привык.

Из плюсов – можно было ездить без пробок. Так быстро до дома я никогда не доезжал по пустым трассам.

Интересна была атмосфера, которая царила в то время. Чувство вселенского единения вокруг такой большой проблемы. Когда объявили локдаун, он же чуть ли не по всему миру начался. Интересно было сидеть и осознавать, что весь мир точно так же с тобой сидит на карантине. Чувство единого комьюнити.

Было забавно, когда многие крупные медиаконгломераты, вроде Netflix и прочих, предоставляли бесплатные подписки, чтобы карантин проходил не так тяжело. Начали появляться бесплатные онлайн-курсы.

Тогда же нас перевели на дистанционный формат работы. Я уже потерял счет времени, сколько я работаю из дома. Но для меня это максимально комфортно. Я бы не хотел обратно выходить в офис - постоянно шататься, ездить, это затраченное время и деньги. В этом плане мне комфортно. Единственное по чему я скучаю, так это по офисной атмосфере. Недавно я пересмотрел ситком "Офис", у меня небольшая грусть проснулась в тот момент, - сказал Алишер.

Как журналисты боролись с фейками

Первый локдаун запомнился и обилием информационного шума. Неизвестная природа коронавируса подталкивала людей искать любую информацию о симптомах болезни и способах борьбы с ней. Стали появляться фейковые рассылки о зараженных фруктах из Китая, пользе алкоголя, имбиря или бараньего жира.

Журналист Амир Смагулов вспомнил первые дни войны на информационном фронте.

- Тогда было много непроверенной информации, помню даже составлял рейтинг самых популярных фейков про заражение ковидом. Где-то была открытая информация, в некоторых случаях звонил эпидемиологам и специалистам, которые опровергали некоторые утверждения.

Позже стали появляться мифы про вакцинацию, про чипирование Биллом Гейтсом. Туда же ушли и 5G вышки. Тогда же и писали опровергающие материалы.

Мне кажется, что фейковая информация особенно воспринималась более взрослым поколением, а также теми, кто верит во всякие заговоры. На мой взгляд, цель таких вбросов – посеять панику. И отчасти это, по-моему, сработало.

Другое дело – официальная информация о природе вируса и количестве заболевших. Если бы население вообще не осознавало опасности, было безалаберным и беспечным, то последствия были бы очень страшными.

Тем не менее, во время локдауна одним было плевать на коронавирус. Для них он казался мифической угрозой. Другая часть его опасалась. Были и те, кто подходил к вопросу рационально, со здравым смыслом. Они подходили к ситуации с серьезностью и соблюдали необходимые требования, - рассказал Смагулов.

По состоянию на 16 марта в Казахстане выявлено 225 685 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровевших – 207 371 человек. Скончались, по официальным данным, 2865 человека.

Кампания по массовой вакцинации в стране началась в феврале 2021 года. В первую очередь вакцину получили медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. Следующие в очереди – учителя, работники медслужб, которые не вошли в первый этап, и работники силовых структур. По планам правительства, вакцинирование всех желающих должно начаться в апреле.

Пока не известно, когда завершится эта кампания и когда казахстанцы смогут вернуться в привычный "доковидный" ритм жизни. Остается надеяться, что этот день настанет как можно скорее.

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