Чем Минздрав объясняет рекорд смертности в Казахстане в 2020 году

В 2020 году был самый высокий показатель смертности за прошедшее десятилетие.

Бюро нацстатистики опубликовало статистику по смертям за 2020 год. За прошлый год в стране умерло на 29 тысяч человек больше, чем в 2019-м. При этом от коронавируса официально скончалось 2 865 человек. Больше всего люди умирали летом – в пик эпидемии. Меньше всего – весной, когда в республике действовал локдаун. Чем Минздрав объясняет увеличение смертности и в каком регионе Казахстана больше всего умерло казахстанцев, рассказывает zakon.kz.

Согласно статистике, в прошлом году умерло 162 613 казахстанцев. Это самый высокий показатель за прошедшее десятилетие: умерло примерно на 20-30 тысяч больше, чем в предыдущие годы. Больше всего скончались в Восточном Казахстане (16 655), Алматинской области (16 234), Карагандинской области (15 639), городе Алматы (14 620), а также Туркестанской области (13 007).

От чего умирали казахстанцы в прошлом году

В Бюро национальной статистики сообщают, что основными причинами смерти являются:

болезни системы кровообращения: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, сосудистое поражение мозга и другие;

болезни органов дыхания: грипп, острые респираторные заболевания, пневмония;

болезни органов пищеварения: гастрит, гепатит, панкреатит, холецистит;

инфекционные и паразитарные болезни.

Но при этом меньше умирали от ДТП, несчастных случаев, отравлений и травм. Уменьшилось также число убийств и самоубийств.

В Бюро нацстатистики также ведется учет умерших по национальному признаку. Согласно нему, первое место по количеству умерших занимают казахи (81 004), на втором месте русские (51 124), на третьем – украинцы (9 088).

В каком месяце больше всего умирали

Больше всего казахстанцев умерло в июле – в пик заразности коронавируса. Меньше всего смертей зарегистрировали в апреле, когда в стране действовал режим ЧП.

Чем Минздрав объясняет избыточную смертность?

Избыточная смертность в Казахстане в 2020 году, как и в большинстве стран мира, связана со смертностью от коронавирусной инфекции, а также со смертностью от хронических заболеваний, – говорится в ответе Минздрава на запрос редакции.

В ведомстве объясняют, что во время первой волны коронавируса больницы и республиканские научные центры, оказывающие плановую медицинскую помощь, были частично перепрофилированы в инфекционные и провизорные стационары. Плановую медицинскую помощь были вынуждены приостановить. Однако помощь продолжали получать беременные, больные с онкологическими и другими социально-значимыми заболеваниями.

Одним из факторов, повлиявших на увеличение смертности, являлась возросшая нагрузка на систему здравоохранения, недоступность жизненно важной медицинской помощи в период пика пандемии, а также стрессовая реакция населения во время пандемии, - признали в Минздраве.

Эксперт о причинах высокой смертности

Консультант в сфере здравоохранения Али Нургожаев согласен с тем, что высокая смертность частично связана со снижением доступности медпомощи в период карантина. Вместе с тем эксперт отмечает, что из 29 тысяч "дополнительных" в 2020 году смертей наибольшее влияние на статистику оказали две группы заболеваний:

грипп / ОРЗ / пневмония – 6 783 смерти,

болезни системы кровообращения – 6 262 смерти.

Также в основные причины смертей вошли болезни органов пищеварения, органов дыхания, онкология и травмы.

Но оставшаяся половина смертности приходится на неосновные причины смерти (эндокринология, наркология, болезни уха и глаза, костно-мышечной системы, урология и нефрология, материнская и младенческая смертность и др.) Эксперт не может и предположить, какие именно неосновные болезни ответственны за 50% роста смертности.

В 2020 году смертность от инфекционных и паразитарных выросла более чем вдвое. И только в двух регионах (СКО и Костанайская область) снизилась.

По словам консультанта в сфере здравоохранения, снижение смертности от несчастных случаев, отравлений, травм, ДТП, убийств и самоубийств, объясняется ограничением на движение населения в период карантина.

Искажена ли статистика по причинам смертности?

Нургожаев обращает внимание на активный прирост болезней системы кровообращения в период COVID-19. Можно ли это считать искажением статистики, пока не понятно.

Думаю, практикующие врачи лучше меня прокомментируют, может ли COVID-19 дать симптоматику ишемической болезни сердца/инсульта. А называть ли это искажением статистики – вопрос политики кодирования, которая выстраивается в каждом регионе индивидуально и пронизывает (искажает) все обсуждаемые нами цифры. Именно поэтому в странах с сильной медициной вопросам кодирования заболеваемости и смертности уделяется первостепенное внимание, – говорит эксперт.

Какова ситуация со смертностью в мире

Из-за пандемии смертность выросла не только в Казахстане. В США в прошлом году зафиксировали рекорд по смертям. Там умерло более 3 млн человек. При этом коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Из ближайших соседей большое количество смертей зарегистрировали в России. Там в прошлом году смертность выросла на 18%, из них около половины — это умершие с COVID-19. При этом существенную долю избыточной смертности занимают случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и др.

Рекорд смертности был и в Кыргызстане. В 2020 году там умерло более 40 тыс. человек. Наблюдатели говорят, что это самый большой показатель за последние 10 лет. Они считают, что причиной роста смертности могут быть пандемия коронавируса, влияние смога, а также плачевное состояние системы здравоохранения страны.

В Узбекистане уровень смертности в 2020 году вырос на 13,5%. Из общего количества смертей 60% пришлось на болезни системы кровообращения. Остальные смерти пришлись на болезни органов дыхания, онкологию, пищеварение и т.д. По официальным данным, в республике от коронавируса на момент выхода публикации скончались 622 человека.

В Таджикистане число смертей в 2020 году подскочило на 13,7%. По данным властей, больше всего смертей зафиксировано по причине болезни сердца. В республике признают, что на смертность повлияла пандемия коронавируса.

Международные эксперты говорят, что официальные цифры по смертности во многих странах Центральной Азии и бывшего СССР сильно занижены.

Айтурган Азимжанова

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