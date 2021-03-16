Нехватка вакцин от гриппа. Акимам рекомендовано увеличить финансирование для закупа 

Это позволит единому дистрибьютеру уже сейчас зарезервировать объемы вакцины против гриппа на будущий эпидсезон.

В связи с нехваткой вакцин в нынешнем эпидсезоне прошу поручить уже сейчас увеличить средства на закуп вакцин против гриппа, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане в текущем эпидсезоне отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость снижена в 2,2 раза, — сказал Алексей Цой.

По его словам, снижение заболеваемости ОРВИ связано с охватом населения, в том числе уязвимых групп населения вакцинацией против гриппа, соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, разобщением организованных коллективов.

Вместе с тем, учитывая опыт обеспечения вакцинацией против гриппа и нехватки вакцин в текущем эпидсезоне, прошу поручить акимам территорий уже сейчас увеличить выделение финансовых средств на закуп вакцины против гриппа для охвата вакцинацией подлежащего контингента, что позволит единому дистрибьютеру уже сейчас зарезервировать объемы вакцины против гриппа на будущий эпидсезон. В условиях глобального увеличения потребности в вакцине против гриппа, эту работу нужно провести уже сейчас, — отметил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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