Средняя зарплата в Казахстане выросла до 223 213 тенге

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по предварительным данным, в январе 2021 года составили 115 684 тенге.

В Казахстане средняя номинальная заработная плата в феврале 2021 года составила 223 213 тенге. Об этом сообщается на сайте Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в феврале 2021г. составила 223 213 тенге, - говорится в отчете.

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по предварительным данным, в январе 2021 года составили 115 684 тенге, что на 4,8% выше, чем в январе 2020г., реальные денежные доходы за указанный период снизились на 2,4%.

Вместе с тем отмечается, что численность безработных за IV квартал 2020 года составила 453 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец февраля 2021г. составила 192 тыс. человек или 2,1% к рабочей силе, - отмечают в Бюро нацстатистики.

В отчете также отмечается, что индекс потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 101,3%.

Цены на продовольственные товары повысились на 2,2%, непродовольственные товары – на 0,7%, платные услуги для населения выросли на 0,6%.

В свою очередь цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в феврале 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 8,4%.

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