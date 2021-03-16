Индустриальный парк планируют развивать в Экибастузе

Инвесторы из ОАЭ готовы развивать индустриальную зону с энергетической мощностью в 200 МВт.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Объединенные Арабские Эмираты. Глава правительства РК провел ряд переговоров с представителями руководства и деловых кругов ОАЭ.

Стороны обсудили, как реализуются ранее достигнутые договоренности и каковы перспективы сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, туристической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах.

По итогам переговоров между РК и ОАЭ подписаны 17 межправительственных и коммерческих соглашений по совместным проектам, в том числе строительству птицефабрик и молочно-товарных ферм, сотрудничеству в отраслях ГМК и геологоразведки, производству компонентов к электромобилям и другому. Общая сумма инвестиций в экономику РК по всем этим проектам составит порядка 2,2 млрд долларов США.

Один из планируемых проектов – создание индустриального парка в промышленной зоне Экибастуза. Соответствующий меморандум подписали заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов и исполнительный директор компании "Canarax" Ариф Мапара. Инвесторы из ОАЭ готовы развивать индустриальную зону с энергетической мощностью в 200 МВт, которая, как предполагается, будет располагаться близ Экибастузской ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова, что должно обеспечить входящие в парк предприятия электроэнергией по доступной цене.

Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики.

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