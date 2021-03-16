Среди школьников продолжают выявлять зараженных коронавирусом - Цой

В школах рекомендуют соблюдать масочный режим и проводить дезинфекцию.

Общее количество заболевших COVID-19 среди школьников по республике не превышает 0,2% учащихся. Об этом сообщил на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

С учетом постепенного запуска обучения в оффлайн-режиме мы проводим ежедневный мониторинг заболеваемости школьников. Продолжается регистрация случаев среди школьников. Общее количество заболевших по республике не превышает 0,2% учащихся. В настоящее время карантинные меры применяются дифференцировано с учетом заболеваемости в регионах и в отдельной взятой школе, - сказал Цой.

По его данным, для подготовки объектов образования к обучению в офлайн-режиме было проведено 3 266 проверок на предмет соблюдения требований режима карантина, в ходе которых выявлены нарушения в 282 школах или 8,6%. В настоящее время все выявленные нарушения устранены.

Вместе с тем, в связи с увеличением числа обучающихся в офлайн-режиме акимам территорий необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением санэпидтребований и исполнением основных мер профилактики коронавирусной инфекции в организациях образования, такие как проведение утреннего фильтра, соблюдение масочного режима персоналом, проведение влажной уборки и дезинфекции помещений и другие, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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