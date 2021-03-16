Средний размер пособия по инвалидности составил 49 211 тенге

Более 64 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца.

С января по февраль 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 51 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 13,5 млрд тенге, передает zakon.kz.

В феврале 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,8 млрд тенге. Министерство труда и соцзащиты.

Как отметили в ведомстве, на 1 марта 2021 года государственные социальные пособия по инвалидности получают 520,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 167,2 тыс. человек.

При этом размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

На 1 марта 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 211 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 976 тенге, - сообщили в Минтруда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!