Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от глупостей

Вернуться к теплым отношениям будет нелегко - Ким Е Чжон.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон резко осудила совместные военные учения Южной Кореи и США, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, она посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить его спокойного сна на ближайшие четыре года.

Ее заявление целиком посвящено критике южнокорейских властей и предупреждениям о последствиях.

По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула и может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение, заключенное после саммита Юга и Севера в 2018 году.

В конце заявления Ким Е Чжон упомянула США.

Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать, - заявила она.

Ким Е Чжон также отметила, что вернуться к теплым отношениям, подобным весне 2018 года, будет нелегко вне зависимости от того, как будут в дальнейшем вести себя южнокорейские власти "по указу хозяина".

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