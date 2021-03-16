Курс доллара продолжает расти

Доллар подорожал на 0,39 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,23 тенге, поднявшись еще 0,39 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 418,5-420,1 тенге, евро – 500-502,5 тенге, рос. рубль - 5,73-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,67%, составив $64,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,70% — до $68,40 за баррель.

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