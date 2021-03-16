В обрабатывающую промышленность Казахстана увеличат объем инвестиций

"Байтерек" уже помог привлечь 3 трлн тенге для обрабатывающей промышленности.

Объем поддержки обрабатывающей промышленности Казахстана будет только наращиваться. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил Председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов, передает zakon.kz.

На данный момент "Байтерек" с помощью инструментов поддержки обеспечил приток инвестиций в обрабатывающие сектора экономики на общую сумму более 3 трлн тенге. Но это еще не предел.

На реализацию проектов третьей пятилетки в 2021 году "Байтерек" предусмотрел 130 млрд тенге на инвестиции и поддержку экспорта. Общий объем финансирования Банка развития Казахстана в 2021 году составит 342 млрд тенге. Кроме того, в рамках ДКБ 2025 "Байтерек" субсидирует ставку для 850 проектов на сумму кредита в объеме 53 млрд тенге. Гарантией будут охвачены 955 проектов в обрабатывающем секторе на сумму кредитов 68 млрд тенге, сумма гарантии составит 27 млрд тенге.

В рамках программы Экономика простых вещей за счет субсидий финансирование получат 335 проектов обрабатывающей промышленности на сумму 254 млрд тенге, сумма субсидий составит 7,6 млрд тенге. Программа Өндіріс, предусматривающая финансирование через размещение средств в банках второго уровня, будет продолжена. Сумма финансирования в текущем году составит порядка 123 млрд тенге, займы получат 580 проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Средства выданы на 20 лет и будут использованы до 2034-35 годов, - сообщил Арифханов.

Кроме того, обрабатывающая промышленность сможет обновить оборудование. В частности, из республиканского бюджета выделено 36,7 млрд тенге на обновление автобусов и пассажирских вагонов.

Поддержку окажут и предприятиям-экспортерам по линии АО "ЭСК "KazakhExport". По словам Арифханова, за последние три года объем страховых обязательств вырос более чем 3 раза, а в 2021 году объем страховой поддержки достигнет 200 млрд тенге.

Альберт Ахметов

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