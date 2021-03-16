В преддверии праздника Наурыз в Вооруженных Силах приняты меры по усилению бдительности

Все праздничные мероприятия будут проведены с учетом санитарно-эпидемиологических мер.

На аппаратном совещании в Министерстве обороны рассмотрен ход проводимых мероприятий и поставлены задачи на предстоящую неделю.

В ходе совещания подведены итоги слаживания рот, результаты ротных тактических учений, а также обсуждены планы предстоящих мероприятий боевой подготовки по подготовке батальонов и дивизионов. Отмечены промежуточные результаты внезапной проверки частей регионального командования "Юг" и Десантно-штурмовых войск, которые сосредоточились на полигоне "Матыбулак" и выполняют учебно-боевые задачи.

Доложено о ходе плановых командно-штабных мобилизационных учений с бригадами территориальной обороны в регионах.

В преддверии празднования "Наурыз мейрамы" даны указания по усилению бдительности. В войска направлены соответствующие распоряжения. В течение нескольких выходных и праздничных дней будут усилены дежурные силы и средства, организованы проверка и контроль противодиверсионной безопасности, сохранности оружия и боеприпасов, состояния правопорядка и воинской дисциплины среди личного состава.

Разработаны и применяются при подготовке военнослужащих учебные модули и кейсы, предусматривающие порядок практических действий должностных лиц, суточного наряда при возникновении нештатных ситуаций.

Все праздничные мероприятия будут проведены с учетом санитарно-эпидемиологических мер.

Министр обороны поручил особое внимание уделить состоянию военной инфраструктуры, которая задействована для эксплуатации военной авиации. В частности, тщательно проверить состояние взлетно-посадочных полос, при необходимости организовать мероприятия по их обслуживанию и ремонту.

Подведены итоги занятий по обеспечению обороноспособности государства, проведенных Министерством обороны с должностными лицами центральных государственных органов. Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев дал указания заместителям министра обороны, начальникам структурных подразделений по своим направлениям на постоянной основе взаимодействовать в интересах организации обороны страны с соответствующими министерствами и ведомствами.

По результатам доклада начальника Главного медицинского управления главнокомандующим поручено осуществлять контроль за эпидемиологической ситуацией в районах дислокации войск и принимать необходимые профилактические меры при организации повседневной жизнедеятельности.

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