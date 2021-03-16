Казахстанские тиктокеры забрали премию Nickelodeon у Дани Милохина и Давы

Они победили в одной из номинаций.

Итоги премии российской версии канала Nickelodeon в номинации "Любимый дом блогеров российских зрителей" оказались сенсационными. Победу одержал казахстанский тикток-дом "BIP house". обойдя знаменитых конкурентов из России, передает zakon.kz.

За победу "BIP house" боролся с российскими "гигантами" - тик-ток домами "Dream team house" во главе с Даней Милохиным, "Super house" во главе с Давой, "XO Team" (продюсер - видеоблогер Герман Черных),

Казахстанские ребята снимают ролики в TikTok, где весело проводят время, их видео набирают сотни тысяч лайков. "BIP-house" появился летом прошлого года, над проектом работают продюсер и 9 участников. У канала 12 млн подписчиков, он является самым популярным ТикТок-хаусом в Казахстане. В Instagram на аккаунт дома подписаны 420 тыс. человек.

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