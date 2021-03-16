Сколько коек для лечения больных коронавирусом в Алматы

Сейчас город в красной зоне.

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 297 новых случаев КВИ. Вместе с тем за минувшие сутки выздоровело 143 пациента. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

Пот его словам, сейчас на стационарном лечении находятся 1 239 человек (в том числе 64 ребенка), 13 взрослых пациентов в крайне тяжелом состоянии, 131 в тяжелом, 1 095 в средней степени тяжести.

Еще в прошлом году в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Алматы сформирован достаточный коечный фонд для приема больных с КВИ и пневмониями. На уровне ПМСП создано 298 мобильных бригад, где работает 948 сотрудников. Целью ПМСП является мониторинг, диагностика и лечение пациентов на амбулаторном уровне. На сегодня в городе имеется 7 011 инфекционных коек, в том числе 250 реанимационных мест. В начале пандемии в Алматы было 2 инфекционных стационара на 500 коек. Уже в июле 27 медицинских организаций Алматы оказывали стационарную помощь пациентам с КВИ. Кроме того, УОЗ был принят в эксплуатацию Модульный госпиталь ГКИБ им. И. Жекеновой на 280 коек, позже были сданы Модульная клиника Детской инфекционной больницы на 300 коек и второй филиал ГКИБ на 500 коек. Все объекты на 100% обеспечены медицинским кислородом. В 6 стационарах построены кислородно-газификационные станции, готовимся ввести в эксплуатацию еще 12 станций. Таким образом, проведено полное обеспечение кислородным оборудованием отделений интенсивной терапии и реанимации инфекционных стационаров 1 уровня. - сказал глава Управления.

На консервации, для лечения пациентов лёгкой степени тяжести, находится, переоборудованный спортивный комплекс «Халык Арена», вместимостью до 1 000 пациентов.

Спустя год с начала пандемии медицинские организации Управления общественного здоровья располагают достаточным количеством стационаров, койкомест, оборудования, лекарственных средств и специалистов для лечения пациентов не только с КВИ, но и другими заболеваниями.В мегаполисе продолжается вакцинация. На 1 этапе в феврале провакцинировано 1 750 медицинских работников, все они уже получили ревакцинацию.

Второй этап начался 1 марта. Получено 10 800 доз СПУТНИК-V. Вакцинировано уже 6 225 человек (57,6% от плана). Прививки получили 60% медицинских работников из «зоны риска», 10 % преподавателей и 20% сотрудников правоохранительных органов, - заключил Табынбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!