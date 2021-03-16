Звонил ли Токаев DJ Imanbek, чтобы поздравить?

Imanbek дал интервью российскому радио Energy.

Казахстанец Иманбек Зейкенов (DJ Imanbek) предположил, что ему звонили из Администрации Президента РК, чтобы поздравить с получением премии Grammy, передает zakon.kz.

РИА Новости пишет, что ведущие российского радио Energy спросили Зейкенова о том, звонил ли музыканту президент Казахстана, чтобы поздравить.

Очень много было сообщений, всю ночь они приходили, мне раз 90 за ночь позвонили незнакомые номера, – сказал музыкант.

По его словам, он не исключает, что пропустил звонок от руководства Казахстана.

Я предполагаю то, что мне могли звонить с Администрации Президента или его секретарь, но, возможно, номер затерялся среди других номеров. Я спал в это время, это (начались звонки с поздравлениями – ред.) было в 4.00 по Москве, а в Казахстане это уже 7.00, может быть, (президент – ред.) звонил, я просто утром проснулся и начал читать новостные ленты. Я листаю, а там все про меня, – ответил он.

15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. С победой его поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что известно о первом казахстанце, получившем Grammy, можно прочитать здесь.

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