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Пыльная буря и туман. Прогноз погоды на 17 марта 

Фото: inform.kz 16 марта 2021, 15:02

Также ожидается сильный ветер.

Синоптики представили прогноз погоды на 17 марта, передает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по прежнему сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, местами – пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами – усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Атырауской, днем в Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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