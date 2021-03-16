Об опасности куркумы предупредила врач

Куркума может быть смешана с токсичными ингредиентами.

Врач Викки Петерсен перечислила группу людей, которым противопоказано употребление куркумы, сообщает zakon.kz.

Считается, что специя помогает сбросить лишний вес и сохранить молодость.

По данным специалиста, куркума может быть смешана с токсичными ингредиентами и даже тяжелыми металлами вроде свинца.

Помимо этого, недобросовестные производители иногда добавляют в специю муку, в котором содержится глютен. В этом случае специя может быть опасна для людей с целиакией и непереносимостью глютена, - говорится в сообщении "Известия".

Кроме того, диетолог предостерегла от чрезмерного употребления этой специи. Так, врач рекомендовала не съедать за день более 2 тыс. миллиграммов куркумы.

Прием слишком большого ее количества может привести к дискомфорту в желудке и тошноте.

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