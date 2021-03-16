В полиции Алматы открылся фронт-офис "Adaldyq alańy"

Открытость и прозрачность госорганов – главные приоритеты в нашей работе - Сапаров.

В рамках концепции "Слышащего государства" продолжается трансформация государственных органов в формат сервисной модели обслуживания.

Так, по передовому опыту Антикоррупционной службы в Департаменте полиции Алматы и во всех его подразделениях состоялось открытие фронт-офиса "Adaldyq alańy".

Презентацию офиса провели начальник ДП Канат Таймерденов и руководитель Антикоррупционной службы по Алматы Ныгмеджан Сапаров.

Цель - сокращение уровня коррупции и повышение доверия населения к органам внутренних дел. К реализации проекта подключены опытные сотрудники служб и подразделений, а также общественность. Первостепенной задачей проектного офиса является осуществление сбора предложений, формирование, вырабатывание новых подходов и решения по устранению причин и условий, способствующих коррупции. Они будут выноситься на общественное обсуждение и рассматриваться коллегиально, - информировал начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

По данным спикерами, алматинским офисом "Adaldyq alańy" будет руководить известный журналист Василий Шупейкин.

Начинается проект непосредственно с фронт-офиса ДП, в котором созданы все комфортные условия для граждан, а также соблюдены все санитарные и эпидемиологические нормы. Здесь квалифицированными специалистами населению оказывается консультативно-правовая помощь. Во главу угла ставятся интересы граждан, а также реализация принципов открытости и прозрачности, доверия населения и непримиримости к коррупционным проявлениям.

Переход правоохранительных органов на новый формат работы является открытой формой для диалога с услугополучателем, что способствует повышению доверия граждан к институтам государственной власти и формирования антикоррупционной культуры. Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики.

Открытость и прозрачность госорганов – главные приоритеты в нашей работе. Мы продолжаем открытие фронт-офисов "Adaldyq alańy" во всех государственных структурах. Данная трансформация государственных органов позволяет снизить бытовую коррупцию и оперативно реагировать на обращения граждан, - отметил Ныгмеджан Сапаров.

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