Осужденных начали вакцинировать от COVID-19 в Казахстане 

Всего в стране функционирует 80 учреждений, численность содержащихся составляет порядка 32 тыс. лиц.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Комитета Уголовно-исполнительной системы МВД РК, прививочные мероприятия планируется провести во всех территориальных Департаментах УИС.

Первым учреждением, по введению вакцинации стала столичная колония-поселение ЕЦ-166/10 ДУИС по г. Нур-Султан. Работа по вакцинации стартовала 9 марта, за этот период успешно вакцинированы около 100 осужденных, еще 60 отказались от введения препарата.

Как отметили в ведомстве, ранее был вакцинирован личный состав УИС Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областей, оставшиеся Департаменты УИС получат вакцину согласно графика проведения вакцинации.

Прививаемое лицо подписывает добровольное согласие или отказ от проведения прививки. Процедура состоит из 2 этапов с интервалом в 21 день.Перед проведением вакцинации против COVID-19 в обязательном порядке проводится осмотр прививаемого лица медицинским работником, обязательно с проведением термометрии и опросом у прививаемого лица на наличие аллергических реакций, хронических заболеваний. В случае наличия острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, больным с прогрессирующими хроническими заболеваниями и аллергическими реакциями вакцинацию не проводят.

Привитые лица в течение 30 минут находятся под наблюдением в медицинской части. Вакцинация медицинских работников и сотрудников УИС осуществляется в поликлиниках Департаментов полиции, подозреваемых, обвиняемых и осужденных – в медицинских частях учреждений пенитенциарной системы.

Всего в стране функционирует 80 учреждений, численность содержащихся составляет порядка 32 тыс. лиц.

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