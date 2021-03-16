Казахстанцев пугают сбором биометрических данных школьников

Проведение каких-либо мероприятий во время учебных занятий не допускается.

Казахстанцы встревожены новым распространяемым сообщением, сообщает zakon.kz.

На этот раз в публикации говорится о том, что у детей в школах собирают биометрические данные без ведома родителей, а затем якобы и вовсе увозят учеников в неизвестном направлении.

Информацию опровергло Министерство образования и науки РК, - отметили в Stopfake.kz.

Все действия, связанные с ребенком, должны быть согласованы с родителями. При этом проведение каких-либо мероприятий во время учебных занятий не допускается. Если говорить о биометрических данных, то они являются персональными данными. Педагогам их собирать незачем, — сообщили в МОН РК.

В Казахстане за распространение заведомо недостоверной информации грозит уголовная ответственность.

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