Пенсионерка отдала "гадалкам" почти два млн тенге

На ваше золото навели порчу.

"Гадалки"-мошенницы из Алматинской области задержаны в Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, потенциальных "клиентов" они подыскивали себе у входа в больницу.

Одной из жертв подозреваемых стала пенсионерка. Злоумышленницы сообщили бабушке, что, якобы, на ее деньги и золотые изделия навели порчу. 72-летняя женщина, испугавшись кармы, передала мошенницам деньги в размере 1 миллиона 885 тысяч тенге и драгоценности. Следствием установлено, что золотые изделия они реализовали на рынке за 270 тысяч тенге, а деньги поделили поровну, - отметили в ДП.

Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

В отношении них проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Вину в содеянном преступлении они признают полностью, – информировал и.о. начальника ОП при УП Бостандыкского района Абзал Ибраев.

Если Вы узнали этих мошенниц - необходимо позвонить по номерам: 298-52-80; 298-52-81 и 298-52-82.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!