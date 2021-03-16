"Буйный" пассажир, которого сняли с рейса Актау - Алматы, объяснил свое поведение

По его словам, конфликт с бортпроводником произошел после того, как он вступился за пожилую женщину.

15 марта с воздушного суда рейсом Актау - Алматы сняли пассажира. В авиакомпании SCAT пояснили, что он был пьян и вел себя агрессивно. Однако сам пассажир отрицает, что был в состоянии опьянения, передает zakon.kz.

Вел себя деструктивно, адресовал оскорбления и угрозы в сторону экипажа. Дважды получил предупреждение, на третий раз командир принял решение вернуться с рулежной дорожки на место стоянки, и пассажир был снят с рейса, - рассказали в авиакомпании SCAT.

В свою очередь, мужчина сайту "Лада" рассказал свою версию.

Кайрат Истаев рассказал, что 15 марта не был пьян. По его словам, конфликт с бортпроводником произошел после того, как он вступился за пожилую женщину.

Я увидел, как пожилая женщина металась с места на место, в связи с преклонным возрастом не могла понять, куда же ей необходимо сесть. Я сделал замечание бортпроводнику, чтобы он уважительно отнесся к пожилой женщине и помог ей найти свое место согласно купленному билету. Но он агрессивно отвечал на мои замечания. Тогда я попросил его извиниться перед бабушкой за свое поведение. Но они вызвали сотрудников полиции. После меня сняли с рейса для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказал Кайрат Истаев.

Согласно заключению медосвидетельствования, со слов Истаева, он был абсолютно трезв. Он уверен, что его незаконно сняли с рейса и намерен добиться возврата денег за билет.

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