В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Ожидается туман и сильный ветер.

17 марта в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Днем 17, ночью 18 марта ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 17 и ночью 18 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный местами 17-22 м/с. В Атырау 17 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 17-22 м/с.

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