Полный локдаун введут в Алматинской области на выходные

Также главными санитарными врачами приняты отдельные постановления по усилению ограничительных мер.

В Алматинской области усилили карантинные меры, передает zakon.kz.

За последнюю неделю темп прироста заболевших коронавирусом в Алматинской области составил 0,6%, за сутки зарегистрировано 99 случаев. Загруженность инфекционного стационара составляет 43%, реанимационных коек - 15%. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов на заседании Правительства.

По словам главы региона, количество коек инфекционного стационара увеличено на 412 и составляет 1 550 единиц.

В связи с ростом заболеваемости в области усилен карантинный режим.

Работа дошкольных организаций, объектов общественного питания, религиозных объединений, общественных бань и транспорта ограничена до 17.00 часов, развлекательных объектов и ресторанов - до 21.00, с учетом норм наполняемости. В выходные дни в области будет введен полный локдаун.

В связи с высокой миграцией населения между Алматы и областью, наблюдается наибольший рост заболеваемости в пригородных районах Жамбылском, Карасайском, Талгарском, Енбекшиказахском, Илийском. В связи с этим главными санитарными врачами приняты отдельные постановления по усилению ограничительных мер, - сказал Баталов.

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