УЕФА предложит новую систему розыгрыша Лиги чемпионов

Реформа начнется скоро.

Председатель Ассоциации европейских футбольных клубов (в нее входят 246 человек) и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о предстоящем революционном изменении формата Лиги чемпионов УЕФА, передает zakon.kz.

По информации Guardian, будущую реформу Лиги чемпионов одобрили 55 национальных ассоциаций. Новшества должны вступить в силу в 2024 году, когда истекут действующие телевизионные соглашения.

Уже сейчас известно, что в Лиге чемпионов не будет группового этапа, также как и двухматчевого противостояния дома и в гостях в рамках группы.

На смену устаревшему формату с 32 командами (в новой ЛЧ количество клубов увеличится до 36) придет швейцарская система соревнований, согласно которой в каждом туре будут играть между собой участники, набравшие равное количество побед/очков или являющиеся соседями в турнирной таблице. При формировании четырех корзин для жеребьевки сохранится распределение по коэффициенту.

26 участников попадут в турнир напрямую, еще 6 – через квалификацию, включая четыре команды Пути чемпионов. Вместо нынешних шести матчей на групповом этапе команды проведут 10 встреч с разными соперниками (пять дома и пять на выезде). Команда из корзины 1 сыграет два матча против команд из корзины 1, три – с соперниками из второй корзины, три – против корзины 3 и два против корзины 4. Швейцарская система будет регулировать отбор, сводя друг с другом равных соперников: сильные схлестнутся с равными себе, середняки – с середняками, а слабые – со слабыми.

В плей-офф матчи дома и на выезде с одним соперником вернутся, но есть особенность: первая команда по итогам предыдущей стадии сыграет с 16-й, вторая – с 15-й и так далее. Команды, которые займут места с 17 по 36, перейдут в Лигу Европы.

Думаю, мы очень близки к идеальному формату Лиги чемпионов. Швейцарская система прекрасна, – сияет Аньелли. – Думаю, это откроет большие возможности для команд и увеличит количество матчей с непредсказуемыми результатами, - сказал Аньелли.

Помимо возможности проводить больше матчей, УЕФА обещает значительно поднять размер призовых.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!