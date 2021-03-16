Мужчина 2 дня провел в колодце, ожидая помощи

Он ушел на поиски скота.

Житель Туркестанской области провел 2 дня в колодце, прежде чем к нему пришла помощь, передает zakon.kz.

14 марта мужчина ушел на поиски скота и не вернулся. Сообщение о пропаже поступило в ДЧС области 16 марта.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС (11 сотрудников и 1 единица техники), ДП (1 сотрудник) Туркестанской области в количестве​ и родственники (3 человека)​ пропавшего. 16 марта в 15.10 часов пропавший мужчина найден спасателями в двух км от места пропажи, в поселке Коккоз, где упал в колодец глубиной 3 метра и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели незамедлительно приступили к спасению мужчины. Они при помощи спасательной веревки вытащили мужчину. Он​ медицинской помощи не нуждался, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

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