Названы главные угрозы НАТО

Об этом рассказал глава организации.

Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает zakon.kz.

Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности, - заявил на онлайн-пресс-конференции генсек НАТО, представляя свой ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

По словам Столтенберга, Китай и Россия все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности НАТО.

Все это вместе определяет вызовы НАТО в будущем. И вот почему важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы авторитарного Китая и более агрессивной России, - добавил он.

Генсек подчеркнул, что в стратегии "НАТО-2030", которая будет представлена на саммите альянса в этом году, подробно изложен новый подход к России.

В докладе отмечается, что Россия в 2020 году отклонила все предложения Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия - НАТО.

В 2020 году НАТО оставалась открытой для диалога в Совете Россия - НАТО для рассмотрения вопросов международной безопасности, а также для повышения транспарентности и предсказуемости. С февраля НАТО неоднократно приглашала Россию созвать заседание Совета Россия - НАТО. Россия неизменно отклоняла эти приглашения. Вследствие этого никаких заседаний Совета Россия - НАТО в 2020 году не проводилось, - говорится в документе.

Также в нем отмечается, что альянс намерен продолжать придерживаться своего сформулированного в 2014 году "двойного подхода" к отношениям с Россией на основании "обороны и диалога", главным элементом которого, согласно постановлению саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, является ведение диалога с Москвой с позиции силы.

Этот двойной подход НАТО позволяет Североатлантическому союзу реагировать на вызванное действиями России ухудшение обстановки в области безопасности. Поэтому страны НАТО продолжали укреплять свой потенциал сдерживания и обороны, оставаясь при этом открытыми для предметного, периодического и содержательного диалога с Россией. НАТО привержена обсуждению важнейших вопросов и недопущению неверного понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, - утверждает Столтенберг в своем докладе.

В документе также отмечается, что НАТО "в 2020 году по-прежнему обеспокоена дестабилизирующей политикой России и ее провокационной военной деятельностью вблизи границ Североатлантического союза, а также ее обычными и гибридными операциями, в том числе в Ливии, Сирии и Украине".

Россия продолжала проводить учения без уведомления, а также крупномасштабные учения, такие как "Кавказ-2020", увеличивая обеспокоенность Североатлантического союза в отношении региональной безопасности, - говорится в документе.

Как сообщается, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно в НАТО отказались от предложений России по выходу из кризиса в отношениях.

По словам Столтенберга, военные расходы всех стран Североатлантического альянса выросли в 2020 году на 3,9%, несмотря на негативное влияние пандемии на их экономики.

В 2020 году мы продолжили инвестировать в оборону. Несмотря на причинение пандемией ущерба экономикам, это был шестой год увеличения расходов, и оно составило 3,9%, - сказал он.

В текущих ценах оборонные расходы альянса в 2020 году составили $1,107 трлн. При этом траты членов НАТО на закупки новых вооружений составили 11,6% всех расходов.

Анализ приведенных в докладе статистических данных показывает, что расходы на оборону стран НАТО в долларах в константных ценах 2015 года (то есть с поправкой на инфляцию), а не в процентах от сократившегося за год пандемии ВВП, выросли в 2020 году на 2,7% и составили $1,028 трлн. Пять государств НАТО, включая Великобританию и Турцию, сократили свои реальные оборонные расходы.

Поставленную на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года задачу в течение 10 лет довести военные расходы государств альянса до 2% национального ВВП на данный момент выполнили 11 из 30 государств НАТО, включая США. Именно по инициативе Вашингтона страны НАТО обязались начать системное увеличение военных расходов и направлять до 20% из них на закупки новых вооружений, главным производителем которых в НАТО выступает военно-промышленный комплекс США.

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