Кто из знаков зодиака больше подвержен алкоголизму

Астрологи составили рейтинг тех, кому не стоит злоупотреблять спиртными напитками.

Склонность человека к алкоголизму может помочь определить знак зодиака. Об этом заявили астрологи, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", они составили рейтинг тех, кому не стоит злоупотреблять спиртными напитками.

1 – Скорпион

Представители этого знака очень чувствительны и ранимы, несмотря на внешнюю силу. Поскольку демонстрировать свою слабость окружающим они опасаются, "заливать" свои проблемы Скорпионы предпочитают в одиночестве. Хотя, даже дойдя до самого дна и превратившись в настоящего алкоголика, чаще всего они выбираются из ужасного положения.

2 – Рыбы

Рыбы постоянно погружены в себя, потому любители выпить среди них – не редкость. Спастись от алкоголизма обычно помогает восстановление в реабилитационных центрах, которое занимает довольно много времени. Астрологи рекомендуют близким Рыб интересоваться их делами и стараться не оставлять в одиночестве.

3 – Близнецы

Представителей этого знака сложно отличить пьяных от трезвых: в обоих состояниях они могут творить невероятные вещи, бросая вызов обществу. Чтобы Близнецы не стали настоящими алкоголиками, родственникам лучше найти для них какое-то увлечение.

4 – Овен

Овны пьют все подряд и не знают меры. В компании нетрезвый Овен может вести себя агрессивно, потому случаи "пьяных" драк для них не редкость. В вопросах отказа от алкоголя астрологи советуют не давить на этого упрямца. Чтобы помочь ему избавиться от пагубной привычки, лучше действовать хитростью.

5 – Стрелец

Стрельцы пьют исключительно ради веселья. Они обожают, когда алкоголь льется рекой, а вокруг шумно и весело. Иногда они не прочь устроить небольшой скандал во время вечеринки, но главный плюс Стрельцов в том, что они почти никогда не становятся настоящими алкоголиками.

6 – Телец

А вот Тельцы – настоящие эстеты. Они любят выпить вина под артхаусное кино и вряд ли столкнутся с проблемой алкоголизма. Если это произойдет, близким Тельцов достаточно напомнить, что пьяные вечеринки разрушают все их планы.

7 – Водолей

Эти люди гордятся умением не напиваться. Секрет в том, что в хорошей компании Водолеи выпить любят, но вот похмельный синдром не переносят. По их мнению, никакое удовольствие не стоит будущих страданий. Если же они все-таки становятся заложниками "синей ямы", стоит помочь им определить причину такого поведения. Этот подход поможет справиться с проблемой довольно быстро.

8 – Лев

Львы предпочитают хороший виски за приятной интеллектуальной беседой. Причем в состоянии алкогольного опьянения у них всего две модели поведения: либо агрессия, либо они безупречно обаятельны и милы. Справиться с пагубной привычкой поможет обычная лесть, например, "ты прекрасен и без алкоголя".

9 – Весы

Представители этого знака зодиака начинают злоупотреблять из-за непринятия окружающего мира и себя самого. Переключить их внимание поможет постоянная нужда в новых впечатлениях. Как только появится новое увлечение, алкоголь станет им неинтересен.

10 – Рак

Раки напиваться не любят, потому что знают, насколько это опасно для здоровья. Состояние похмелья для Раков протекает тяжелее, чем для всех остальных. Если к спиртному они все-таки пристрастились, стоит провести семейный совет и выразить свою обеспокоенность его поведением. Такое давление произведет на Рака должное впечатление.

11 – Дева

Девы знают, что в состоянии алкогольного опьянения они абсолютно неадекватны, поэтому стараются не напиваться. Эти представители зодиака вряд ли станут настоящими алкоголиками. На праздниках они обычно единственные, кто не пьет, и часто им поручают следить за порядком.

12 – Козерог

По мнению Козерогов, спиртное отнимает слишком много сил и энергии. Так как они обожают все контролировать и планировать, алкоголь редко берет над ними верх. Даже если это произойдет, козероги найдут способ вырваться из порочного круга.

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