Исламбек Куат вернулся в "Астану"

28-летний полузащитник поделился своими эмоциями.

Воспитанник "Астаны" Исламбек Куат вернулся в родной клуб, подписав контракт со столичной командой, передает zakon.kz.

Футболист сборной Казахстана присоединился к команде в Нур-Султане. Помимо "Астаны", за которую Куат провел 24 матча, в которых отличился голевой передачей, выступал за "Кайрат", "Актобе", "Окжетпес", а также российские "Оренбург" и "Химки". В составе сборной Казахстана провел 40 матчей, в которых отличился пятью голами. пресс-служба ФК "Астана"

28-летний полузащитник поделился своими эмоциями.

Счастлив вернуться домой! Я являюсь воспитанником "Астаны", здесь начинал карьеру, уверен, что именно возвращение в родной город поможет мне перезагрузить карьеру, - отметил он.

Как пояснил Куат, отвечая на вопрос, что стало главным фактором в принятии решения о возвращении в "Астану", "главным в выборе стало то, что во мне заинтересовано руководство и главный тренер".

Андрей Валерьевич в личном разговоре сказал, что на меня рассчитывает, а сейчас для меня это очень важно, так как я не играл в последнее время, хочу быть полезным команде и вернуться в сборную Казахстана, - подчеркнул футболист.

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