Об этом рассказала экс-главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Экс-главный санитарный врач, а ныне глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала, когда Казахстан впервые начал подготовку к COVID-19, передает zakon.kz.

Уже тогда, в начале января, мы начали подготовительную работу. В Минздраве был создан республиканский штаб - началось все с этого. Я как сейчас помню, что это было 6 января. В этот день мы все пришли после праздников и 6 января было проведено совещание, было принято решение о создании республиканского штаба по предотвращению завоза инфекции в нашу страну. Мы понимали, что не избежать этого, то есть это было дело времени, - сказала в интервью Baige News Есмагамбетова.

Она отметила, что "стояла задача, чтобы этот момент наступил, как можно позже".

Мы не ждали, когда это будет - в марте, феврале, апреле. Для нас важно было, чтобы было время подготовиться, и тогда, когда вирус зарегистрируется все-таки, у нас была подготовленность по его выявлению, мерам профилактики, лечению и т.д. Все понимали, что это неизбежно. Это доказало время, когда вирус за какие-то несколько месяцев из одной страны практически оказался во всем мире, то есть была объявлена пандемия. Давно не было того, чтобы была объявлена пандемия. То есть был вовлечен весь мир, - подчеркнула глава КСЭК.

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