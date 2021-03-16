Назван "нулевой пациент", который завез в Казахстан коронавирус

По ее словам, "нулевой пациент" - это завозной случай.

Экс-главный санитарный врач, а ныне глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала, кто завез в Казахстан коронавирус, передает zakon.kz.

Конечно, эпидрасследование проводилось. Наш "нулевой пациент" - это завозной случай. Эта инфекция была завезена к нам из Германии. Я не могу называть фамилии. Это не судья (Тлектес Барпибаев - прим. ред.) был первый. В тот день было зарегистрировано несколько человек. Все первые случаи были связаны с рейсами (чартерные, регулярные), - сказала она в интервью Baige News.

То есть первый пациент, кто коронавирусную инфекцию привез в страну, он привез из страны Европейского союза?

- Да.

То есть это не гражданин Казахстана с Китая, который занимается бизнесом, не житель приграничного района из России, это пассажир международного рейса?

- Совершенно верно.

Ранее она рассказала, когда Казахстан впервые начал подготовку к COVID-19.

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