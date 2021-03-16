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Карагандинцы теперь могут получить бесплатную прививку от COVID-19

Фото: КФК 16 марта 2021, 22:46

Об этом сообщили в Карагандинском фармацевтическом комплексе.

В Карагандинской области 5 марта стартовала добровольная вакцинация для широких слоев населения, передает zakon.kz.

Желающие получить прививку от коронавирусной инфекции могут сделать это абсолютно бесплатно. пресс-служба Карагандинского фармацевтического комплекса

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи Караганды Татьяна Баширова рассказала, кто записался на вакцинацию.

Среди тех, кто записался на вакцинацию, немало простых жителей, которые заботятся о своей безопасности и своих близких, - проинформировала она.

Отмечается, что для получения прививки необходимо зарегистрироваться в Центре первичной медико-санитарной помощи Караганды либо в филиале клиники "Гиппократ".

Студенты Медицинского университета также могут записаться и получить прививку, - уточнили в КФК.

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