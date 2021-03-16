В Нур-Султане работники вокзала замеряли температуру неисправным тепловизором

По словам представителей вокзала, в тепловизоре просто села батарея.

Неисправным тепловизором замеряли температуру работники столичного вокзала, передает zakon.kz.

Особым способом замеряли температуру пассажиров на столичном вокзале. Вместо работающего тепловизора использовали неисправный. При этом проверяющие делали вид, что так и надо. На изобретательных работников наткнулся отечественный блогер, который заснял инцидент на видео. В администрации вокзала вразумительного объяснения ему дать не смогли, - говорится в сюжете телеканала "Астана".

Скандальное видео блогера Танирбергена Бердонгара, снятое на "старом" вокзале в столице, меньше чем за сутки собрало в интернете десятки тысяч просмотров. Судя по видео, блогеру и всем входящим в здание замерили температуру неисправным тепловизором.

По словам представителей вокзала, в тепловизоре просто села батарея.

На входе у нас дежурят представители подрядной организации. Именно вчера в тот момент на приборе села батарейка, но ее не заменили вовремя. С виновными мы уже провели беседу. Сейчас все функционирует. Сегодня им предоставили совершенно новые тепловизоры. Пополнили запасы. замдиректора Акмолинского отделения магистральных сетей по вокзальному хозяйству Нур-Султана Нагизхан Турсынбаев

Он заверил, что на долговечности тепловизоров негативно сказывается холод. Из-за него и, конечно же, непрерывности использования приборов, быстро садятся батареи.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, кто следит за тем, чтобы карантинные меры соблюдали не для галочки. В ведомстве ответили, что рейды по городу проводят каждый день везде, кроме вокзала. Он столичным санврачам не подотчетен.

Ежедневно проводятся рейды по вопросам соблюдения физическими и юридическими лицами ограничительных и карантинных мер, - уточнила она.

Астанчане же признают: от рейдов и ограничительных мер устали, большого эффекта от них не видят. Переживают, чтобы город не закрыли и автобусы не остановили, как год назад.

– Опять автобусы остановят, а как на работу добираться? Ничего хорошего. – Я завтра пойду на работу, с вами буду вместе, а сегодня я не поеду в автобусе с вами, - говорят горожане.

21 марта в Нур-Султане вводится локдаун. Приостановят работу общественного транспорта, ТРЦ, крытых рынков, фитнес-центров и кинотеатров. За исключением объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq. Для них будут действовать ограничительные меры, как для "желтой" зоны.

Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

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