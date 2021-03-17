Скончался рабочий, пострадавший при взрыве бочки на "АрселорМиттал Темиртау"

По словам врача, пострадавший поступил в больницу с термическим ожогом 90% поверхности тела.

Рабочий, пострадавший при взрыве бочки бочки с краской на "АрселорМиттал Темиртау", скончался в больнице, передает zakon.kz.

По данным ekaraganda.kz, скончался 50-летний рабочий завода АО "Арселор Миттал Темиртау".

Как сообщил травматолог-ортопед МБ Макажанова Манас Амиров, пострадавший рабочий поступил в больницу в состоянии крайне тяжелого ожогового шока и с термическим ожогом 90% поверхности тела. Несмотря на весь комплекс оказания медицинских услуг, состояние пациента ухудшилось, и 15 марта произошел летальный исход.

Также стало известно, что состояние второго пострадавшего стабильное – ближе к средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение.

11 марта в мастерской механического цеха ТЭЦ-2 при проведении сварочных работ произошло воспламенение паров ГСМ, в результате которого получили ожоги слесарь и наладчик газопламенной аппаратуры. Случай расследуется.

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