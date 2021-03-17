Жесткое лобовое столкновение произошло в Алматинской области

В результате ДТП, одна погибла, пятеро пострадали.

ДТП произошло по трассе Алматы-Жетыген, в поселке Жаналык, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Lada Samara двигался по трассе в северном направлении со стороны Алматы, навстречу ему двигался автомобиль Lexus GS300. В поселке Жаналык водитель Lexus неожиданно вырулил на полосу встречного движения, где лоб в лоб ударился с Lada. От мощного удара оба авто откинуло на обочину, где они скатились в кювет, в результате чего Lada опрокинулась на бок.

В результате ДТП пострадали пять человек (оба водителя и трое пассажиров), 26-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. По некоторым данным, у нее остались трое детей.

По словам очевидцев, сильно пострадал водитель Lada, у которого было множество переломов.

Согласно информации, водитель Samara лежит в реанимации. Водитель Lexus тоже находится в больнице, но у него состояние стабильное. Остальных пострадавших - троих человек - отпустили домой после осмотра и оказания медпомощи.

На месте ДТП работают дознаватели Алматинской области, которые выясняют все обстоятельства аварии.

По словам водителя Lexus, на полосу встречного движения выехал водитель Samara.

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