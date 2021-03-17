Чемпион Казахстана нокаутировал турецкого боксера в Стамбуле

В Стамбуле начался международный турнир по боксу.

В Стамбуле начался международный турнир по боксу, на котором широко представлены и боксеры из Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 57 килограммов казахстанец Нурбол Калжанов встречался с местным боксером Серхатом Ярдимчи. Во втором раунде Калжанов потряс своего соперника — рефери отсчитал турку нокдаун.

В самом конце второго раунда Ярдимчи пропустил серию мощных ударов и снова оказался в нокдауне — на этот раз он уже не смог продолжить борьбу: рефери зафиксировал победу Калжанова нокаутом.

Таким образом, Нурбол Калжанов, который является чемпионом Казахстана, начал турнир с досрочной победы. Также в его весе выступает еще один казахстанец, Айдос Арапов.

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