"Миллионы в никуда": актюбинское общежитие разваливается после капремонта

Дом ремонтировали по программе термомодернизации и потратили 45 миллионов тенге.

Подтеки на стенах, висящая электропроводка, и старые деревянные полы, которые "играют" под ногами. Так выглядит одно из актюбинских общежитий после термомодернизации, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Ремонт закончили всего полгода назад. Заменили крышу, обновили лестницу и отремонтировали подвал. Только результат жильцов явно не радует. Люди говорят, что работы делались наспех и не в полном объеме.

Уже к зиме начали мазать, красили, зимой лестницу делали! Ну кто зимой лестницу заливает, кто зимой это делает?! Вот как они электричество нам поменяли! Вот провода, видите? Говорят, мы вам все электричество поменяем, снизу. Все! Люди с 2 по 4 этаж сложились, сами коридор сделали. жительница г. Актобе Шамиша Кенжебаева

Ремонт обошелся в 45 миллионов тенге.

Мне надо оплачивать каждый месяц почти 3600 тенге. Если вы не будете платить, мы на вас в суд подадим и все! жительница г. Актобе Гульсара Калиева

45 миллионов тенге жильцы 116 комнат будут выплачивать 15 лет. Но люди считают, что работа не стоила таких денег и даже обращались с заявлениями в акимат. Чиновники пояснили, за модернизацию отвечает ТОО "Табыс-Актобе". Мы обратились в эту компанию. Там уверяют, что все работы заранее согласовали с жильцами.

Были работы проведены по установке крыши скатной, металлочерепицы, у них была раньше мягкая кровля, потом полностью электричество поменяли, отремонтировали подвальное помещение, полностью инженерные сети, лестничный марш. руководитель отдела ТОО "ТАБЫС-АКТОБЕ" Талгат Утепов

По завершению ремонтных работ дом был принят актом приемной комиссии, в состав которой входил председатель КСК и инициативная группа жильцов. Гарантия на ремонт по программе термомодернизации действует в течение 3 лет. Это значит, что компания за свой счет должна исправить все дефекты.

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