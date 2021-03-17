В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 226 767 случаев, из них:
- в городе Алматы – 28307 (+307),
- в городе Нур-Султан – 26936 (+203),
- в ВКО – 22505 (+14),
- в Павлодарской области – 18597 (+45),
- в Атырауской области – 17807 (+49),
- в Карагандинской области – 16388 (+101),
- в Акмолинской области – 14638 (+60),
- в ЗКО – 13933 (+55),
- в Костанайской области – 13211 (+46),
- в СКО – 12784 (+27),
- в Алматинской области – 11901 (+91),
- в городе Шымкенте – 6417 (+28),
- в Жамбылской области – 6181 (+14),
- в Актюбинской области – 4556 (+25),
- в Туркестанской области – 4373 (+3),
- в Мангистауской области – 4311 (+11),
- в Кызылординской области – 3922 (+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 127,
- в городе Алматы - 198,
- в городе Шымкенте - 2,
- в Акмолинской области - 64,
- в Алматинской области - 26,
- в Атырауской области - 15,
- в ВКО - 22,
- в Жамбылской области – 9
- в ЗКО - 4,
- в Карагандинской области - 64,
- в Костанайской области - 48,
- в Кызылординской области - 12,
- в Мангистауской области - 7,
- в Павлодарской области - 66,
- в СКО - 31,
- в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровело 208 074 человек от COVID-19.
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