Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Фото: zakon.kz. 17 марта 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 226 767 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 28307 (+307),
  • в городе Нур-Султан – 26936 (+203),
  • в ВКО – 22505 (+14),
  • в Павлодарской области – 18597 (+45),
  • в Атырауской области – 17807 (+49),
  • в Карагандинской области – 16388 (+101),
  • в Акмолинской области – 14638 (+60),
  • в ЗКО – 13933 (+55),
  • в Костанайской области – 13211 (+46),
  • в СКО – 12784 (+27),
  • в Алматинской области – 11901 (+91),
  • в городе Шымкенте – 6417 (+28),
  • в Жамбылской области – 6181 (+14),
  • в Актюбинской области – 4556 (+25),
  • в Туркестанской области – 4373 (+3),
  • в Мангистауской области – 4311 (+11),
  • в Кызылординской области – 3922 (+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 127,
  • в городе Алматы - 198,
  • в городе Шымкенте - 2,
  • в Акмолинской области - 64,
  • в Алматинской области - 26,
  • в Атырауской области - 15,
  • в ВКО - 22,
  • в Жамбылской области – 9
  • в ЗКО - 4,
  • в Карагандинской области - 64,
  • в Костанайской области - 48,
  • в Кызылординской области - 12,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 66,
  • в СКО - 31,
  • в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровело 208 074 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬42
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Госслужащих с двойным гражданством выявляют в Казахстане
Китйские ученые исключили версию происхождения COVID-19 в результате лабораторной утечки