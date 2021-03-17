В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 226 767 случаев, из них:

в городе Алматы – 28307 (+307),

в городе Нур-Султан – 26936 (+203),

в ВКО – 22505 (+14),

в Павлодарской области – 18597 (+45),

в Атырауской области – 17807 (+49),

в Карагандинской области – 16388 (+101),

в Акмолинской области – 14638 (+60),

в ЗКО – 13933 (+55),

в Костанайской области – 13211 (+46),

в СКО – 12784 (+27),

в Алматинской области – 11901 (+91),

в городе Шымкенте – 6417 (+28),

в Жамбылской области – 6181 (+14),

в Актюбинской области – 4556 (+25),

в Туркестанской области – 4373 (+3),

в Мангистауской области – 4311 (+11),

в Кызылординской области – 3922 (+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 127,

в городе Алматы - 198,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 64,

в Алматинской области - 26,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 22,

в Жамбылской области – 9

в ЗКО - 4,

в Карагандинской области - 64,

в Костанайской области - 48,

в Кызылординской области - 12,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 66,

в СКО - 31,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровело 208 074 человек от COVID-19.

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